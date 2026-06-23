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'Non romperle!', seconda edizione della campagna di Italfarmaco per la salute muscolo-scheletrica

23 giugno 2026 | 18.18
Redazione Adnkronos
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Scarsa salute delle ossa e poca forza muscolare si traducono in problemi seri per la salute delle persone, soprattutto quelle più anziane. Si stima che in Italia 4 milioni di individui, prevalentemente donne, siano affette da osteoporosi. La fragilità ossea ha delle conseguenze rilevanti: il numero di fratture e di ricorsi al pronto soccorso è destinato a raggiungere i 700mila casi nei prossimi dieci anni. E dal punto di vista del sistema sanitario i costi si aggirano intorno ai 10 miliardi di euro. Con la seconda edizione della campagna 'Non romperle! Non perdere tempo, proteggi le tue ossa', Italfarmaco porta informazione e cultura della salute muscolo-scheletrica direttamente nelle piazze delle città italiane.

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