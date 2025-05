Oliva (presidente uscente Anmco): “Siamo più di 6 mila, nuove tecnologie fondamentali per diagnosi e cura”

“Un congresso importante di una società che ha nel suo alveo più di 6.000 cardiologi, qui ci saranno presenti oltre 3.300.” Sono le parole di Fabrizio Oliva Presidente uscente di Anmco l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri in Congresso a Rimini fino al 17 di Maggio. “La tecnologia ci aiuta di più nell'ambito della diagnosi, ovviamente delle malattie cardiovascolari, ma la tecnologia ci mette a disposizione strumenti per quanto riguarda la telemedicina, per esempio, quindi la monitorizzazione anche a distanza la possibilità di interazione a distanza con i pazienti e anche tra i professionisti e questo può migliorare in maniera significativamente le cure. In più le tecnologie ovviamente hanno anche dato uno spunto alla creazione di nuovi strumenti terapeutici molto importanti. L'intelligenza artificiale è un futuro importante anche per quanto concerne la cardiologia, sia nell'ambito dell'imaging sia nell'ambito della clinica.”