One brain, one health: Fiorillo (Epa): "Al lavoro per migliorare la salute del cervello"

“La European psychiatric association sta lavorando attivamente da alcuni anni con la European academy of neurology e con la European brain council per sviluppare una serie di strategie in partnership allo scopo di migliorare la salute del cervello. Tra queste, cercare di ottimizzare i processi di diagnosi dei disturbi mentali e neurologici, cercando di identificare biomarcatori comuni”. Lo dichiara Andrea Fiorillo, presidente della Società italiana di psichiatria sociale (Sips) e presidente eletto della European psychiatric association (Epa), in occasione dell’evento ‘One brain, one health’ organizzato a Roma, al quale hanno partecipato esponenti politico-istituzionali ed esperti del settore per fare il punto sulla Strategia italiana per la salute del cervello 2024-2031 e lanciare l’Alleanza italiana per la Salute del Cervello, un’organizzazione strutturata a firma 'One Brain One Health' e 'Italian Brain Health Strategy', a conferma di un impegno condiviso sul piano nazionale e internazionale.