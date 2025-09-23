circle x black
PMA, de Felice (IVIRMA Italia): "Roma al centro ma apriremo cliniche in tutta Italia"

23 settembre 2025 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Roma scelta per la sua centralità e perché è la città più rappresentativa d'Italia– ha dichiarato Blasco de Felice, ceo di IVI RMA Italia, a margine dell'inaugurazione della nuova clinica di Roma del gruppo specializzato in riproduzione medicalmente assistita –. Abbiamo aperto due satelliti, uno a Milano e uno a Bari, per agevolare l'arrivo di pazienti dal nord e dal sud. Questa combinazione si è rivelata vincente. L'idea – a continuato il ceo di IVIRMA Italia – è di avere una clinica IVI in ogni grande regione d'Italia. Siamo già entrati a Bologna un paio di mesi fa e stiamo guardando a Lombardia, Piemonte, Triveneto, Campania e Isole". 

