Rally di Roma, Magi (Omceo Roma) ' Case di comunità futuro della sanità'

"Una manifestazione importante, nel senso che cominciamo a discutere alcune problematiche che rappresentano il futuro della sanità a livello nazionale, non soltanto locale". Lo ha detto Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei Medici (Omceo) di Roma, alla presentazione del progetto 'Un consiglio in Salute', promosso dal Consiglio regionale del Lazio in occasione del Rally di Roma Capitale, in programma dal 3 al 5 luglio. "A livello locale - ha spiegato Magi - avevamo in parte concordato insieme agli infermieri, già a gennaio, con un accordo sancito da una delibera di giunta regionale, che la presa in carico dei malati cronici nelle Case di comunità fosse gestita da medici specialisti e infermieri, le due figure professionali necessarie per svolgere sia l'attività medica che l'assistenza infermieristica".