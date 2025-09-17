Renoldi (Bracco Imaging), 'Giappone leader in gestione longevità'

"Il Giappone sta affrontando la sfida della longevità e dell'invecchiamento da diversi anni. Se riusciamo a studiare il modo in cui approccia a questi ambiti, potremmo consentire all'Italia di diventare estremamente competitiva anche dal punto di vista della presa in carico del paziente anziano". Così Fulvio Renoldi Bracco, Vicepresidente e CEO di Bracco Imaging, alla presentazione della mostra di Fondazione Bracco presso l'Ambasciata italiana a Tokyo, dove si è tenuto l'incontro 'Dialogo tra Giappone e Italia su scienza, cultura e longevità'.