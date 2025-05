Ricerca: premiati i 6 vincitori di Ibsa Foundation Fellowship 2024

Si è svolta a Palazzo Giureconsulti a Milano la cerimonia di premiazioni dei 6 vincitori delle Ibsa Foundation Fellowship, le borse di studio che da 12 anni sono messe a disposizione per sostenere giovani ricercatori under 40 provenienti da università e istituti di tutto il mondo per incentivare la ricerca indipendente e innovativa in cinque aree scientifiche: dermatologia, endocrinologia, fertilità/urologia, medicina del dolore/ortopedia/reumatologia e healthy aging/medicina rigenerativa. L’edizione 2024 ha registrato un record assoluto di partecipazione: 259 candidature da 45 Paesi con l’Italia al primo posto con 95 progetti, seguita da Stati Uniti (30) e Spagna e Svizzera (25).