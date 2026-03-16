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Riforma responsabilità medica, a Roma Tor Vergata esperti a confronto

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Domani il convegno dedicato a questioni centrali come il contrasto alla medicina difensiva

Riforma responsabilità medica, a Roma Tor Vergata esperti a confronto
16 marzo 2026 | 16.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La ricerca di una corretta attribuzione delle varie forme di responsabilità in ambito sanitario e il contrasto al fenomeno della medicina difensiva sono questioni centrali e sempre più attuali nel dibattito pubblico. A queste tematiche - e alle prospettive di riforma che si sono tradotte in un disegno di legge promosso dal ministero della Salute, attualmente all'esame della Camera dei deputati - è dedicato il convegno 'Verso la riforma della responsabilità medica, una prospettiva multidisciplinare', in programma domani, 17 marzo, dalle 9 nell'Aula Fleming della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università di Roma Tor Vergata (via Montpellier, 1). Un evento organizzato in sinergia tra il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'ateneo di Roma Tor Vergata e il CeSDirSan, Centro interdisciplinare di studi sul diritto sanitario, con il patrocinio di Simpla, Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni.

I saluti istituzionali sono affidati a Orazio Schillaci, ministro della Salute, all'onorevole Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, a Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università di Roma Tor Vergata, Roberto Bei, preside della Facoltà di Medicina, Venerando Marano, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e Ferdinando Romano, direttore generale del Policlinico Tor Vergata. A introdurre i lavori sarà Luigi Tonino Marsella, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione. L'incontro si articolerà in 3 sezioni focalizzate sulle prospettive di riforma della responsabilità penale, civile e contabile e sull'impatto delle modifiche nella prospettiva clinica e medico legale.

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Tag
riforma su responsabilità medica Medicina difensiva
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