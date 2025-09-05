circle x black
Cerca nel sito
 

Ritorno sui banchi e disturbi alimentari, le 7 regole anti-stress

bms 2 b

Ritorno sui banchi e disturbi alimentari, le 7 regole anti-stress
05 settembre 2025 | 14.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Settembre è sempre un mese critico poiché il rientro a scuola o all'università allinea numerosi fattori di rischio: stress scolastico e accademico, con verifiche ed esami ravvicinati; ritorno al confronto con i coetanei, con giudizi impliciti o espliciti su corpo e cibo; momenti di socialità legati alla mensa e agli spogliatoi, spesso fonte di ansia e vergogna; ripartenza delle attività sportive, dove la performance fisica si intreccia al giudizio estetico. Lo sottolinea Lilac-Centro Dca, digital health tech startup prima realtà in Italia nata con l'obiettivo di creare un modello innovativo per il trattamento dei disturbi alimentari, che ha stilato le 7 regole per il 'back to schoolì.

1) Non commentare corpi e cibo. Anche i 'complimenti' come "sei dimagrita" o "stai benissimo" spostano il valore della persona sull'aspetto e rinforzano il controllo sul corpo. Meglio valorizzare interessi, impegno, qualità non legate al fisico;

2) Rispettare fame e sazietà. Forzare/limitare con espressioni come "finisci tutto" o "hai già mangiato abbastanza" indeboliscono la capacità di autoregolazione. Lasciare spazio ai segnali interni riduce colpa e vergogna legate al pasto;

3) Sport come benessere, non compensazione. Parlare di movimento per energia, sonno e umore (non per "bruciare calorie") evita la spirale punizione/ricompensa che alimenta condotte di compensazione;

4) Mensa inclusiva e personale formato. Niente paragoni sulle porzioni o battute sull'appetito. Un linguaggio neutro rende il pasto un momento sicuro, non un 'palcoscenico' di confronto sociale;

5) Stop a pesate/Bmi (indice massa corporea) in classe o in spogliatoio. La misurazione del corpo è un atto clinico, non didattico. In contesto pubblico produce stigmatizzazione e competizione;

6) Ascolto attivo, niente "soluzioni rapide". Evitare le espressioni "mangia di più" o "fatti forza". Validare, ringraziare per la fiducia, proporre di cercare aiuto insieme e indirizzare ai servizi competenti. L'accoglienza è il primo intervento;

7) Coinvolgere le famiglie, allineare i messaggi. Scuola e casa devono evitare i messaggi contraddittori. Brevi note informative e un referente benessere migliorano l'intercettazione precoce e riducono rinforzi involontari del problema.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
disturbi alimentari ritorno a scuola stress scolastico benessere mensa inclusiva
Vedi anche
Venezia 82, 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo: il commento delle nostre inviate
News to go
'Scudo penale' in favore dei medici, ok del Cdm
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”
Can Yaman annuncia l'arrivo della serie Sandokan su Rai 1
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza