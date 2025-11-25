Rocca: "A Tor Vergata Ps più efficiente con fondi Giubileo"

"Sono soddisfatto per il lavoro che si sta facendo qui a Tor Vergata, così come nel resto della Regione. I fondi del Giubileo ci hanno aiutato ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso e ci hanno permesso di registrare che il Giubileo non ha avuto incidenti rilevanti e tutto è filato liscio". Lo ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, intervenendo all'inaugurazione della nuova Unità di Medicina d'urgenza del Policlinico universitario Tor Vergata di Roma, realizzata grazie ai fondi giubilari previsti dalla Dgr 22/2024.

"Nonostante 30 milioni di pellegrini abbiano visitato Roma, i servizi hanno funzionato - ha sottolineato Rocca - E' un motivo di soddisfazione e un segnale di miglioramento, grazie alla riqualificazione delle aree di emergenza-urgenza e delle medicine d'urgenza: interventi che non servono solo per il Giubileo ma per tutti i cittadini. Sono elementi di dignità per i pazienti".

Il governatore ha poi ringraziato il personale del policlinico universitario Tor Vergata, osservando che "2 anni fa i tempi di attesa in Pronto soccorso erano intorno ai 3.000 minuti: oggi siamo a 1.300. E' un risultato ottenuto grazie all'impegno di tutto il personale sanitario e della direzione, che hanno dimostrato attenzione e capacità organizzativa". Infatti "gli accessi al Pronto soccorso sono cresciuti significativamente e, allo stesso tempo, il tempo di permanenza è diminuito - ha rimarca Rocca - E' un dato che va sottolineato. Qui non si gestiscono solo le emergenze, ma anche numerose criticità elettive, patologie importanti. E' un ospedale che garantisce alta qualità e contribuisce in modo decisivo alla rete regionale".