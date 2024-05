Rossi (Alexion): "Con campagna neurofibromatosi al fianco di bambini e scuole"

“La mancanza di inclusione è un aspetto drammatico per i bambini. Abbiamo raccolto dei materiali da condividere con genitori, insegnanti e compagni di classe per aiutare a comprendere la neurofibromatosi di tipo 1”. Lo ha detto Anna Chiara Rossi, Vice President e General Manager Alexion Italia, AstraZeneca rare disease, in occasione della presentazione durante la presentazione di 'Siamo iNFinite sfumature. Oltre i segni della neurofibromatosi', progetto promosso da Ananas (Associazione nazionale aiuto per la neurofibromatosi amicizia e solidarietà), Anf (Associazione Neuro Fibromatosi) e Associazione Linfa (Lottiamo insieme contro le neurofibromatosi), in collaborazione con Alexion, AstraZeneca Rare Disease.