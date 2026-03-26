Salus tv n° 12 del 25 marzo 2026

In questo numero: Siti, epatite A a Napoli, pertosse a Sassuolo e meningite nel Regno Unito. Segnali da non ignorare. Prevenzione in ritardo ma no allarmismo Malattie rare: il progetto Amyci racconta l'amiloidosi ereditaria da transtiretina Miopia infantile in aumento: lo stile di vita 'indoor' e la nuova risposta tecnologica E ancora Ia: orizzonti strategici per il Ssn, il confronto a Roma su Intelligenza artificiale e salute Endometriosi: Maria Sole Barbieri (personal trainer), come allenarsi per stare meglio Ricerca oncologica in Italia, presentato a Roma il report sulle nuove sfide dei trial A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: 'Rispettare orologio biologico o il cuore si ammala', appello cardiologi Usa