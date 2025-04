Salus tv n° 16 del 23 aprile 2025

In questo numero: Emofilia e malattie emorragiche congenite troppo sottostimate nelle donne Msd presenta primo vaccino contro polmonite specifico per over 65 De Gaetano del Neuromed, controllare cinque fattori di rischio cardiovascolare allunga la vita. Lo studio Assegnati a L’Aquila gli Healthcare Awards (pronuncia: Heltcher euords) per la promozione della salute E ancora Corsello (Sin), nascere con una malattia rara, una sfida anche etica Hiv summit, gli esperti "riportare lotta virus al centro dell'agenda politico-sanitaria" Nasce l’Osservatorio per calcolare quanto risparmia il Ssn grazie a uno stile di vita sano 'Salute e sanità, il doppio binario', il nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A Medicina: Camp 9 Siaarti, a Firenze il confronto sul futuro dell’anestesia A seguire la 4° puntata della Serie “Libertà visiva. Un nuovo modo di vedere il mondo” dal titolo: Correggere la miopia con la rivoluzione delle lenti Icl