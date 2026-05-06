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Salus tv n° 18 del 6 maggio 2026

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06 maggio 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In questo numero: Malattia di Fabry, al via 'She SpeaXX': campagna per ridurre il ritardo diagnostico nelle donne Demenza, in Italia vera emergenza di salute pubblica, Possenti (Alzheimer Europe) "si deve agire prima che sia troppo tardi" Tumori solidi: via libera di Aifa a immunoterapia sottocutanea, si somministra in pochi minuti Mieloma multiplo, scoperto all'Ire di Roma nuovo meccanismo di resistenza alle cure e come offrire possibilità terapeutiche. Lo studio Giornata pediatria, Sip 'estendere cure fino a 18 anni anche negli ospedali' A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Al Sant'Andrea di Roma tre incontri Ematos Fidas – Mission Brain Sapienza per sensibilizzare gli studenti su donazione sangue

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