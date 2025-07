Salus tv n° 29 del 23 luglio 2025

In questo numero: "Da rara a riconosciuta": Women in rare lancia indagine nazionale su cause e impatto ritardo diagnostico su persone con malattia rara e caregiver "Basta stigma sul cancro al cervello", intervista al medico che opera i pazienti da svegli con l'awake surgery Malattie neurologiche croniche: presentata strategia per migliorare transizione da età pediatrica ad adulta A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Cancro, da ospedale Bambino Gesù, Peter Pan Odv e Fondazione Lottomatica 'passaporto del guarito' e supporto a percorsi di riabilitazione