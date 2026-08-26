Salus tv n° 34 del 26 agosto 2026

Obesità, Simona Bo (con la o aperta) della Sinu), già disponibili e in arrivo nuovi farmaci molto efficaci. Ma stile di vita rimane caposaldo terapia Agosti (Sin), oggi possibile tutelare i più piccoli sin dalla nascita con immunizzazione attiva neonatale e passiva prenatale E Ancora L'economista di salute Davide Intèglia, la riforma della sanità si gioca fuori dagli ospedali, nell'assistenza territoriale A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Robotica, realtà virtuale e neurotecnologie relazionali, con lo sguardo centrato sulla persona. Se n'è parlato al I congresso nazionale della neonata Isne