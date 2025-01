Salus tv n° 4 del 29 gennaio 2025

In questo numero: Odontoiatria: accordo Ucbm e Asl Roma 1 per formazione in strutture pubbliche Sordità profonda, nuova tecnica chirurgica robotica al Martini di Torino in neonati Al Gemelli Medical Center di Roma presidio sanitario offre oltre a cure palliative servizi assistenziali per familiari e caregiver E Ancora Agòsti della Sin, neonatologi si occupano dei primi 1000 giorni di vita. Periodo che può condizionare salute a lungo termine L’università degli Studi Link di Roma ospita la prima edizione di TEDx con l’evento ForeverYoung 62 Mld il costo sociale annuo del dolore conico in Italia, 9,8 milioni le persone che ne soffrono. La ‘foto’ dal 1° Rapporto Censis – Grunenthal