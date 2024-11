Salus tv n° 45 del 6 novembre 2024

In questo numero: AstraZeneca e Daiichi Sankyo presentano "In Seno al Futuro", la campagna dedicata al tumore al seno metastatico Forum Incyte: capitale umano ed economico, leve per colmare il divario di innovazione e valorizzare la ricerca 45mila italiani l'anno con disturbi post-ictus, 57% non sa cosa sia la spasticità, l’indagine Ricerca Assosalute, 'italiani soddisfatti di farmacie e medici di famiglia' A Milano l’evento di Jakala dedicato alla customer experience nel pharma retail Lotta al fumo: i medici sono la prima linea Prevenzione del tumore al seno: screening per oltre 1.400 poliziotte, anche giovanissime Consegnato a Penny Italia il premio “Credere nella Ricerca” da parte di Fondazione Airc Si amplia a Trento la Campagna vaccinale gratuita anti Hpv, quasi 100.000 le persone coinvolte nei prossimi 3 - 4 anni