Salus tv n° 52 del 24 dicembre 2024

In questo numero: Dona rene a uno sconosciuto e salva 3 pazienti: la storia Neuroscienze, Lundbeck Italia festeggia 30 anni di attività con l’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello’ Prevenzione andrologica e nuove sfide nel convegno della Sia Ail celebra 55 anni di impegno con Papa Francesco: "Insieme illuminiamo il futuro" Da AstraZeneca nuove frontiere di trattamento in oncoematologia Essere genitori oggi, un tema economico e culturale Sma, l'importanza dello screening neonatale e dei nuovi medicinali per contrastare la patologia L’impegno di Siaarti contro il dolore cronico Novartis promuove media tutorial sull’Emoglobinuria parossistica notturna “Allenarsi senza soffrire è possibile”. Ad affermarlo la chinesiologa Federica Accio Siti presenta a Roma nuovo calendario vaccinale per la vita Un talk di esperti sul tema del self-care come risorsa per cittadini e Ssn ‘Lo stesso fuoco’: in onda la webserie per sensibilizzare sui rischi legati all’herpes zoster Anche gli animali in libertà si 'sbronzano', dagli uccelli alle scimmie così assumono alcol