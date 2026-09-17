Salute: a San Babila un nuovo centro Cdi Bionics, poliambulatorio per la diagnostica si alto livello

Nel pieno centro milanese, a breve distanza dal Duomo e connesso all'aeroporto di Linate tramite la metropolitana, sorge la trentaseiesima sede del Centro diagnostico italiano (Cdi). La struttura sanitaria, recentemente aggiunta alla rete del gruppo, si estende su 1.200 metri quadrati disposti su due livelli distinti. Il nuovo poliambulatorio Cdi Bionics San Babila, in Piazzetta Umberto Giordano, 1, apre le porte al pubblico con un Open week (dal 15 al 19 settembre) durante il quale la cittadinanza può visitare la nuova sede inaugurata lo scorso maggio e conoscere da vicino le tecnologie diagnostiche di ultima generazione e le competenze cliniche di alto profilo messe a disposizione dei pazienti.