Salute, Bpco: via libera alla rimborsabilità del primo farmaco biologico mirato.

06 febbraio 2026 | 17.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Disponibile anche in Italia per i pazienti con Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) dupilumab, il primo farmaco biologico mirato in grado di ridurre in modo significativo le riacutizzazioni, che accelerano la progressione della patologia e aumentano il rischio di mortalità. È arrivato il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla rimborsabilità del farmaco, già approvato in altre dieci indicazioni, anche per questa categoria di pazienti. Eleggibili alla terapia sono le persone con Bpco non controllata nonostante la massimizzazione della terapia inalatoria e con infiammazione di tipo 2, caratterizzata da un aumento degli eosinofili nel sangue periferico. Il tema è stato al centro dell'incontro con la stampa organizzato a Milano da Sanofi e Regeneron.

