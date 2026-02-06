circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: Cattani (Sanofi), 'con quella per Bpco arrivano a 11 le indicazioni di dupilumab'

06 febbraio 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi raggiungiamo il picco più alto della ricerca e dello sviluppo legati a dupilumab. Questa nuova indicazione" nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco)  in Italia, "rappresenta l'undicesima:  è quindi come avere una pipeline all'interno di un singolo farmaco". Sono le parole di Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta, all'incontro organizzato a Milano dalla farmaceutica 'La Bpco ha un nuovo respiro. Sfidiamo i confini della scienza per trasformare l'approccio a una patologia ancora troppo sottovalutata', durante il quale si sono approfonditi gli aspetti innovativi del faramco, il primo farmaco biologico mirato per la patologia, per il quale si attende il via libera di Aifa alla rimborsabilità anche per questa indicazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza