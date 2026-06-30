Salute: con 'Pazienti in Agorà' Sda Bocconi e Novartis insieme per cure più vicine a tutti

Ridurre i tempi di accesso alle terapie innovative e superare le disuguaglianze territoriali nelle cure: sono questi gli obiettivi di 'Pazienti in Agorà. Verso una cura più vicina per tutti', il progetto promosso da Novartis⁠ e ospitato da Sda Bocconi School of Management⁠. In Italia, infatti, un paziente attende in media 14 mesi per accedere a una nuova terapia. Oltre venti associazioni di pazienti lavoreranno insieme a esperti e stakeholder del sistema salute per sviluppare strumenti capaci di misurare il valore reale della cura e contribuire alle decisioni sanitarie. Un percorso basato sulla collaborazione che punta a rafforzare il ruolo attivo dei pazienti, favorendo un accesso alle cure più rapido, appropriato ed equo su tutto il territorio nazionale.