Salute: Donati (Apiafco), 'pazienti siano ascoltati con richieste corali e non singole'

"Credo sia necessario creare sempre di più gli spazi appositi per far sentire la voce dei pazienti: quindi non dei tavoli sporadici di ascolto, ma tavoli di lavoro strutturati in cui, in maniera sistematica, i pazienti possano essere ascoltati con delle richieste corali e non singole". Lo ha detto Ludovica Donati, Community Manager di Apiafco - Associazione Psoriasici Italiani, intervenendo a Milano all'evento di J&J Innovative Medicine Italia dedicato alla Patient Association Academy e alla presentazione dell'agenda strategica 2026-2028.