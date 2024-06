Salute, Giovagnoni (Sirm): “Con radiomica diagnosi oncologiche precoci”

“Nuove tecnologie hanno aperto la strada alla radiomica: un sistema in grado di elaborare diagnosi dal dato numerico. Tali tecniche” si applicano” in particolare “a tutta la parte oncologica, cioè quando il tessuto da normale diventa patologico”, fornendo “diagnosi precoci” e precise. Così Andrea Giovagnoni, presidente nazionale Sirm, Società italiana di radiologia medica e interventistica, nella terza giornata del 51° Congresso Nazionale Sirm, in corso al Mico di Milano, intervenendo sul nuovo ruolo del radiologo in oncologia.