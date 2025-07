Salute: idrosadenite suppurativa, via libera a rimborsabilità nuova opzione terapeutica 

I pazienti che soffrono di idrosadenite suppurativa (Hs), malattia infiammatoria cronica dermatologica che colpisce circa l’1% della popolazione in Italia, con una netta prevalenza nel genere femminile, potranno beneficiare di una nuova opzione terapeutica approvata alla rimborsabilità. Si tratta dell’anticorpo monoclonale ricombinante interamente umano secukinumab, in grado di bloccare con efficacia l'interleuchina-17A, principale driver dell’infiammazione che provoca i sintomi dolorosi, fastidiosi e invalidanti dell’Hs, conosciuta anche come acne inversa, tra cui noduli, ascessi e fistole, localizzati tipicamente a livello ascellare, inguinale e delle pieghe cutanee. L’indicazione è per i pazienti adulti con forme di grado da moderato e severo con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale. Dell’importanza della novità terapeutica e dell’impatto positivo che questa avrà sulla salute e la qualità della vita dei pazienti si è parlato in occasione dell’incontro con la stampa organizzato da Novartis Italia a Milano.