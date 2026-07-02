Salute: l'Agenda Strategica di Johnson & Johnson per un sistema salute a misura di paziente

A Milano, la Patient Association Academy di Johnson & Johnson ha presentato la nuova Agenda Strategica 2026-2028, un'iniziativa che unisce oltre quaranta associazioni in rappresentanza di sedici milioni di pazienti per presentare proposte concrete alle istituzioni. Di fronte alle sfide dell'invecchiamento della popolazione e delle cronicità, il documento punta a rendere il Servizio Sanitario Nazionale più inclusivo e sostenibile, focalizzandosi su assistenza territoriale, equità di accesso alle cure e coinvolgimento attivo dei pazienti nella ricerca e nella valutazione delle innovazioni. L'iniziativa segna il passaggio fondamentale da un ascolto occasionale a un dialogo strutturato e competente, indispensabile per costruire politiche sanitarie realmente capaci di rispondere ai bisogni della comunità.