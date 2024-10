Salute, Lauro (Boiron Italia): “Studi dimostrano l’efficacia della medicina omeopatica in supporto alla cura oncologica”

“Sono diverse le ricerche scientifiche che hanno valutato il ruolo dell'omeopatia come beneficio per quanto riguarda la cura verso il paziente oncologico Si è registrata una soddisfazione del paziente oncologico per quanto riguarda il ricevimento della terapia omeopatica, in supporto ovviamente alla cura oncologica” Con queste dichiarazioni, Marco Lauro, responsabile del Servizio Scientifico di Boiron Italia, è intervenuto a margine dell’evento ‘Oncologia integrativa: il ruolo dell’omeopatia’, organizzato a Milano. Nel corso dell’incontro si è approfondito il ruolo dei medicinali omeopatici nel quadro dell’oncologia integrativa, come supporto alle terapie convenzionali.