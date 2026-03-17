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Salute, Leonardi (Salute): "Stili di vita determinanti per prevenire malattie neurologiche"

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17 marzo 2026 | 13.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Gli stili di vita sono determinanti per le malattie neurologiche, per questo la sana alimentazione, l'attività fisica, il rapporto sonno-veglia sono fondamentali e insieme all'abuso di alcol e di fumo, altri due elementi che incidono sulle malattie neurodegenerative, formano l'essenza delle attività di prevenzione che portiamo avanti con il ministero. Stiamo mettendo in piedi azioni per supportare sia eventi come questo sia iniziative che possano essere portate avanti dalle aziende sanitarie a livello locale affinché anche loro possano promuovere corretti stili di vita. Abbiamo messo in campo fondi per 34 milioni che vengono girati alle regioni ma con dei programmi di attività specifiche". Questo l'intervento di Giovanni Leonardi, capo dipartimento One Health del ministero della Salute, presente in occasione della Brain Awareness Week, durante la quale Società Italiana di Neurologia, Croce Rossa Italiana e Fondazione Aletheia hanno promosso un accordo per favorire la prevenzione neurologica, attraverso stili di vita salutari e una corretta alimentazione.

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