Salute, mamma Samuela: "Lega del Filo d’Oro è supporto fondamentale"

“La Lega del Filo d'Oro rappresenta la nostra seconda famiglia: quando siamo arrivati qui, Agostino aveva 8 mesi, e da quel momento abbiamo iniziato questo percorso insieme. La Lega del Filo d’Oro ci aiuta con le terapie di Agostino e per tutto ciò che riguarda la sua vita, a partire dalla scuola: la Fondazione, infatti, viene a scuola, partecipa ai G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) per la redazione del PEI, il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità certificata. La Fondazione rappresenta un supporto fondamentale anche per le insegnanti: Agostino ha una disabilità molto complessa e anche per loro non è semplice individuare il giusto approccio”. È quanto affermato da Samuela Papa, mamma di Agostino, un ragazzo di 14 anni affetto dalla sindrome di Charge, in occasione della Giornata Internazionale della Sordocecità.