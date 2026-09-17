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Salute: Mecenero (Cdi), 'Bionics San Babila è una tappa della nostra crescita'

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17 settembre 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In questo nostro 36° centro del network" Cdi - Centro diagnostico italiano "la tecnologia di ultima generazione è messa nelle mani di medici esperti e personale qualificato: un sistema collaudato dal Cdi, che da cinquant'anni offre servizi di prevenzione, diagnosi e cura alla città. Venendo qui a San Babila abbiamo voluto entrare nel cuore di Milano, segnando una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita". Lo ha detto Andrea Mecenero, amministratore delegato Cdi, nella giornata che ha dato il via all'Open week Cdi Bionics San Babila. Dal 15 al 19 settembre la cittadinanza può conoscere da vicino l'eccellenza tecnologica e le competenze professionali del poliambulatorio inaugurato lo scorso maggio.

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