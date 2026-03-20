Salute: ministro Bernini, 'diritto allo studio è percorso di valorizzazione universitari'

"Con Fondazione OneSight EssilorLuxottica, di Leonardo Del Vecchio, garantiamo a tutte le università italiane, partendo da quella di Roma Tor Vergata, visite e occhiali gratuiti per le categorie più fragili di studentesse e studenti. Il diritto allo studio non è fatto solamente di borse di studio e studentati, è un percorso di valorizzazione degli universitari facendo in modo che tutti i loro problemi in università possano essere risolti". Sono le parole di Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, a Roma in occasione della sigla del protocollo d'intesa tra la Crui - Conferenza dei rettori delle università italiane e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, nell'ambito del progetto Campus Visivo.