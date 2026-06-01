Salute: Morelli (Fondazione Istituto Danone), 'microbiota e nutrizione aspetti chiave per invecchiamento in salute'

"Oggi parliamo del premio dedicato ad Andrea Ghiselli, istituito grazie alla collaborazione fra Sinu - Società italiana di nutrizione umana e Fondazione Istituto Danone. Partiamo da questo premio perché le ricerche sull'invecchiamento stanno esplodendo e si sta analizzando un organo che fino a qualche anno fa non era considerato nell'invecchiamento: i batteri che si trovano dentro il nostro intestino. Essi, infatti, rappresentano un organo che è stato chiamato negletto, ma in realtà molto importante. Nell'approfondimento scientifico, che ho appena finito di presentare, ho cercato di rappresentare le funzioni di questo organo, come mai questa massa enorme di batteri influenza un invecchiamento in salute e come possiamo, con un'adeguata nutrizione, a nostra volta, influenzare la composizione del microbiota in senso positivo per l'invecchiamento". Sono le parole di Lorenzo Morelli, presidente scientifico di Fondazione Istituto Danone, in occasione della presentazione della sua relazione "Microbiota nell'invecchiamento", inserita nella sessione plenaria "Focus On", nell'ambito del 46esimo Congresso Nazionale Sinu - Società italiana di nutrizione umana, in programma a Bergamo presso il Centro Congressi Giovanni XXIII dal 27 al 29 maggio.