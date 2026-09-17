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Salute: oftalmologo Avitabile, 'su miopia fondamentale diagnosi precoce'

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17 settembre 2026 | 10.16
Redazione Adnkronos
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"Scoprire che il bambino è miope di tre, quattro o cinque diottrie alla prima visita è veramente un fallimento di tutto il sistema perché prima si prescrivono gli occhiali, prima il bambino vede meglio e può sviluppare correttamente le proprie capacità visive. Oggi abbiamo anche lenti specifiche che possono ridurre o rallentare la progressione della miopia. Pertanto, prima si prescrivono le lenti, meglio è". Sono le parole di Teresio Avitabile, professore di Oftalmologia e direttore della clinica oculistica dell'università degli studi di Catania; presidente Siso - Società italiana di scienze oftalmologiche, in occasione dell'incontro con la stampa 'Stop miopia: quando l'innovazione cambia il futuro visivo dei giovani', promossa da Hoya Vision Care a Milano, nel corso del quale sono stati presentati i risultati di un'indagine realizzata da AstraRicerche sulle conoscenze e gli atteggiamenti dei genitori italiani nei confronti della miopia, insieme alle nuove evidenze cliniche relative a Miyosmart iQ, innovative lenti per il controllo della progressione miopica.

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