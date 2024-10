Salute, presentata la docuserie “Distances”, le storie vere e vitali di 6 donne con cancro al seno

E’ stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, "Dostances. La vita va avanti, più lontano", la docuserie Novartis realizzata in collaborazione con Salute Donna Onlus, Associazione di cui fanno parte le 6 donne coinvolte, che celebra la capacità di affrontare la malattia senza perdere la propria identità e la propria forza, dimostrando che oggi queste donne possono beneficiare di una prospettiva di vita più lunga e di una qualità di vita migliore. La serie è parte della campagna ‘È tempo di vita’, nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti per migliorare il loro benessere complessivo.