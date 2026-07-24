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Salute: Ronzulli (FI), 'forze politiche unite per proteggere i bambini'

24 luglio 2026 | 09.49
Redazione Adnkronos
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"È importante che questa battaglia la si porti avanti tutti insieme, perché sappiamo che quando la squadra è unita si accorciano i tempi ed è più facile portare a casa questa proposta" di legge. "Dobbiamo proteggere i nostri bambini perché siano più liberi domani". Così la senatrice Licia Ronzulli intervenendo all'incontro organizzato in Senato per presentare la proposta di legge "Disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da zero a tre anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo, fisico e relazionale e per la promozione di un graduale accesso al loro utilizzo durante la minore età".

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