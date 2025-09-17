Salute: Salanitri (Ferring Italia), 'aderenza terapeutica una questione centrale per paziente con Mici'

"Le tappe che hanno portato alla stesura del consensus paper sull'aderenza terapeutica nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) sono state: l'identificazione di una problematica molto sentita da parte dei pazienti e dei clinici e, poi, il loro coinvolgimento nella definizione delle raccomandazioni e delle migliori modalità di comunicazione medico-paziente: comunicare bene significa curare bene". Sono le parole di Tommaso Salanitri, direttore medico di Ferring Italia, in occasione dell'evento per la presentazione della guida pratica per migliorare la gestione clinica e il coinvolgimento del paziente con Mici.