Salute, studio Uk: da integratore di vitamina C liposomiale benessere per pelle e capelli

Pelle sana, tonica ed elastica, capelli più resistenti e folti grazie alla vitamina C. E' quanto emerge da uno studio clinico indipendente, condotto nel 2023 da Princeton Consumer Research UK, che ha evidenziato i benefici che Altrient* C, la vitamina C liposomiale, può apportare alla salute di capelli e pelle. Attraverso un rigoroso programma di 12 settimane, i partecipanti hanno sperimentato risultati straordinari - riporta una nota - confermando l'efficacia di Altrient C nel mantenere capelli sani e ridurne la perdita eccessiva. In particolare, i dati sono quantificabili in: riduzione del 37,5% della perdita di capelli; riduzione del 50% dei capelli spezzati; aumento della resistenza dei capelli (27%) e della quantità (19%). Inoltre, il 100% dei partecipanti ha sperimentato un miglioramento generale della salute dei capelli e l'86% ha notato capelli più spessi. Non solo. Altri importanti benefici osservati durante lo studio sono stati: pelle visibilmente più liscia per l'87% dei partecipanti; pelle più idratata per la totalità dei partecipanti; miglioramento delle linee sottili e delle rughe per il 60% dei partecipanti.

Sviluppato nei laboratori californiani LivOn Labs, pionieri nella messa a punto della tecnologia all'avanguardia di liposomi autentici – si legge nella nota - l'integratore puro e vegano (non contiene zuccheri aggiuntivi, dolcificanti artificiali, aromi o coloranti artificiali) rende l'assorbimento di vitamina C altamente disponibile grazie alla sua formulazione con liposomi, una tecnologia innovativa che permette di superare più facilmente le barriere cellulari. I liposomi possono essere descritti come 'capsule' microscopiche avvolte da un doppio strato di fosfolipidi, simili alla membrana che circonda le cellule del nostro organismo. In questo modo, l'organismo assimila una maggiore quantità di vitamina C senza effetti collaterali gastrici.

La vitamina C è nota per il suo ruolo essenziale nella produzione di collagene, la proteina responsabile della tonicità cutanea. Il motivo dipende dal fatto che le cellule della pelle produttrici di collagene (i fibroblasti) hanno bisogno di grandi quantità di vitamina C per assolvere alle loro funzioni di sintesi. Questo processo è fondamentale anche per la salute dei follicoli piliferi, che risiedono nel derma, e di riflesso per favorire la crescita dei capelli.

Altrient C apporta numerosi benefici al benessere della pelle e dei capelli - dettaglia la nota - perché svolge un'azione antiossidante, proteggendo le cellule dai danni generati dai radicali liberi. In questo modo, contribuisce a preservare la giovinezza della pelle, mantenendola tonica ed elastica; supporta la fisiologica produzione di collagene da parte delle cellule dermiche preposte alla sintesi (i fibroblasti), favorendo il corretto svolgimento dell'attività cellulare nei follicoli piliferi, la guarigione delle ferite e la riparazione dei tessuti; mantiene la pelle sana, grazie agli alti livelli di collagene che contribuiscono a rafforzare il derma e l'epidermide non solo di viso e corpo, ma anche del cuoio capelluto, creando così un ambiente ideale per la crescita dei capelli.

Inoltre contribuisce a migliorare la circolazione, rendendo elastiche le pareti dei vasi sanguigni e garantendo così un'adeguata ossigenazione dei tessuti cutanei e dei follicoli piliferi; protegge le cellule dai danni dello stress ossidativo, mantenendo i follicoli piliferi in salute; aumenta l'assorbimento del ferro, importante per la produzione di emoglobina, proteina dei globuli rossi che apporta ossigeno, il che concorre alla prevenzione della perdita di capelli.

Assumere una bustina di Altrient C al giorno per 3 mesi - conclude la nota - garantisce un aumento del 35% dell'elasticità cutanea, della compattezza e una riduzione delle rughe, non solo del viso, ma dell'intero corpo.