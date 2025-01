Salute: Theras Day 2025, novità per la gestione del diabete

Grande partecipazione alla VII edizione del Theras Day, l’appuntamento che riunisce i diabetologi nazionali e internazionali. Tra le novità tecnologiche presentate alla due giorni organizzata a Milano da Theras, tra i leader nella ricerca e nella commercializzazione di tecnologie d'avanguardia per il trattamento di patologie come diabete e dolore cronico, un focus particolare è stato dedicato alla disponibilità in Italia di Omnipod® 5, l’innovativo sistema di erogazione automatica di insulina senza catetere, particolarmente utile per migliorare la qualità di vita delle persone con diabete, compresi bambini e adolescenti.