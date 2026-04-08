Salute: Tinazzi (Fondazione Limpe), 'movimento alleato prezioso nel Parkinson'

"Noi abbiamo uno slogan: 'il Parkinson è una malattia del movimento che si cura anche con il movimento'. L'approccio farmacologico è ovviamente importante e va associato, fin dalle prime fasi di malattia, a un esercizio fisico organizzato e pianificato. Noi consigliamo il nordic walking o, in chi ha disturbi di equilibrio o problematiche alla schiena, la bici da spinning. Oltre a questo, il consiglio è sempre di fare un'attività sportiva piacevole come la bici stessa, il nuoto o il ballo". Lo ha detto Michele Tinazzi, presidente della Fondazione Limpe per il Parkinson Ets, intervenendo alla presentazione di 'Sulle tracce di Mr Parkinson', il racconto noir per informare e sensibilizza sui punti deboli della malattia, pubblicato in occasione della Giornata mondiale del Parkinson e realizzato dalla Confederazione Parkinson Italia, con il patrocinio della Fondazione e il supporto non condizionante di Zambon.