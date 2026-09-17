Salute: Veroli (Hoya Vision Care), 'impegnati a migliorare qualità di vita attraverso visione ottimale'

"La missione di Hoya si esprime nelle parole 'Improve life through vision' che significano migliorare la qualità della vita attraverso una visione ottimale. Per noi questo non è un semplice slogan: è ciò che ci guida ogni giorno. Infatti, per noi, è fondamentale trovare una soluzione visiva ideale per tutte le persone che ne hanno bisogno, dai più giovani ai meno giovani". Lo ha detto Maurizio Veroli, amministratore delegato Hoya Vision Care Italia, nel corso dell'incontro con la stampa "Stop miopia: quando l'innovazione cambia il futuro visivo dei giovani", promossa da Hoya Vision Care a Milano, nel corso del quale sono stati presentati i risultati di un'indagine realizzata da AstraRicerche sulle conoscenze e gli atteggiamenti dei genitori italiani nei confronti della miopia, insieme alle nuove evidenze cliniche relative a Miyosmart iQ, lenti innovative per il controllo della progressione della miopia.