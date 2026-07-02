Salute, vulvodinia: ne soffrono 5 mln di italiane: al via la campagna che rompe il silenzio

Una campagna di informazione e sensibilizzazione multicanale e una serie social dedicata alla patologia: così l'Associazione italiana vulvodinia, con il supporto non condizionante di Zambon, accende i riflettori su una condizione che riguarda ben 5 milioni di italiane e che ancora troppo spesso viene minimizzata, con conseguenze sul percorso diagnostico e sulla qualità della vita delle pazienti. "Non è mica un segreto, è vulvodinia" e "My vajayjay is on fire!" con l'attrice Carolina de' Castiglioni raccontano senza imbarazzo e tabù le difficoltà che vivono le donne con vulvodinia: i sintomi associati alla patologia impattano infatti su quasi ogni sfera della vita, dalla sessualità alle relazioni affettive, dalla fiducia in sé al benessere mentale, fino alla possibilità di praticare regolarmente sport e di lavorare.