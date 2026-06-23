Sangiovanni (Italfarmaco), 'con 'Non romperle!' informiamo per ossa più forti e stabili'

"La fragilità ossea ha delle conseguenze rilevanti sulla salute. Se guardiamo l'impatto degli eventi clinici, parliamo di un numero impressionante di fratture e di ricorsi al pronto soccorso, destinato a raggiungere i 700mila casi nei prossimi dieci anni. Dal punto di vista del sistema sanitario, la situazione è ancora più difficile da sostenere: già oggi parliamo di costi che si aggirano intorno ai 10 miliardi di euro. Con la seconda edizione della campagna 'Non romperle!', vogliamo sensibilizzare tutti sul fatto che invecchiamento non deve per forza significare maggiore fragilità, né in termini ossei, né in termini di debolezza muscolare. Sono molto importanti gli stili di vita e la dieta, che aiutano a mantenersi sani, attivi e quindi autonomi più a lungo. Stiamo parlando di problemi che hanno una dimensione importante, perché già oggi si stima che in Italia 4 milioni di persone, prevalentemente donne, siano affette da osteoporosi". Così Morena Sangiovanni, amministratore delegato di Italfarmaco Spa, commentando la seconda edizione del tour itinerante dedicato alla salute muscolo-scheletrica. Una campagna nazionale promossa dalla farmaceutica che porta informazione e cultura della salute fuori dagli ambulatori, direttamente nelle piazze delle città italiane.