Sanità: Bellantone (Iss), 'Serve attenta sorveglianza dell'uomo su AI e algoritmi'

"La cosa principale è creare una struttura che da un lato offra a tutti i cittadini le stesse prestazioni e dall'altro si agganci alla rivoluzione tecnologica che è in corso, fornendo farmaci e dispositivi innovativi; tutto ciò deve avvenire sotto l'attenta sorveglianza dell'uomo dall'intelligenza artificiale e dagli algoritmi. Questo ci permetterà di esercitare un'attività coerente e uguale per tutti coloro che stanno male". Sono le parole di Rocco Bellantone, presidente Iss, Istituto superiore di sanità, intervenendo a Roma al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide'.