Sanità: Bianco (Teha Group), 'economia salute Ue schiacciata da Usa e Cina'

"Quando parliamo di economia della salute parliamo di settore industriale, sia farmaceutico che di dispositivi medici, ma anche di tutta la filiera della ricerca e dell'assistenza sanitaria. In questa accezione più ampia, lo scenario attuale vede il sistema europeo sostanzialmente schiacciato dalla crescita americana e asiatica, trainata dalla Cina. Questo per l'Europa è un momento molto difficile, perchè bisogna rispondere a queste dinamiche e al nuovo equilibrio che si sta creando a livello globale". Lo afferma Daniela Bianco, partner e responsabile area Healthcare Teha Group, intervenendo a Roma in occasione di 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction', evento promosso da Adnkronos e Gsk, con il patrocinio di Farmindustria.