Sanità: Chiriatti (Lenovo), 'medici imparino a delegare all'Ai con consapevolezza'

"I medici non devono programmare, non devono imparare a fare attività specifiche, informatiche, ma devono imparare a delegare con consapevolezza. L'intelligenza artificiale è un sistema che aiuta nelle previsioni. Non dà un risultato deterministico. Occorre pertanto imparare a porre le domande giuste e soprattutto a valutare il risultato". Sono le parole di Massimo Chiriatti, chief Technology & Innovation Officer, Italy Lenovo, intervenuto a Roma al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide'.