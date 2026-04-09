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Sanità: Cicchetti (uniCatt), 'sistema favorisca la ricerca, innovazione è chiave del progresso'

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09 aprile 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
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"L'innovazione è la chiave per il progresso". Per questo "abbiamo bisogno di un sistema che favorisca la ricerca, anche attraverso la sperimentazione clinica, che è anche un modo per far accedere i pazienti a soluzioni sicure delle quali dobbiamo capire qual è l'ammontare di valore". Lo ha detto Americo Cicchetti, professore di Organizzazione aziendale università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, all'incontro 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction' a Roma, promosso da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria.

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