“Il tema della denatalità è una delle questioni che preoccupano il nostro paese. C’è una diminuzione della capacità di fecondare da parte dell’uomo, perché c’è meno prevenzione in questo campo. Gli uomini facciano una visita urologica a 18 anni”. Lo ha detto Giuseppe Carrieri, presidente della Società italiana di urologia all’Adnkronos in occasione del congresso nazionale Siu in corso a Bari.