Sanità, Conni (Med-El Italia): "Curare ogni dettaglio per dare in udito il più naturale possibile"

“L’obiettivo di MED-EL è di curare ogni dettaglio per dare ai nostri pazienti un udito il più naturale possibile, grazie a Otodrive e Otoarm , nuovi strumenti che permettono al chirurgo di analizzare e pianificare ed eseguire l'intervento in maniera estremamente precisa, anche in ambito pediatrico”. Ad affermarlo, il Marketing Manager di MED-EL Italia, Gionata Conni, sulle tecniche di chirurgia robotica di precisione utilizzate presso la Struttura Semplice Audiologia Impianti dell’Ospedale Martini di Torino.