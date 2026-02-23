circle x black
Sanità: dal Rapporto ACLI, CAF ACLI, NeXt Economia e Università Tor Vergata, emerge il "razionamento implicito" delle cure per le fasce più povere

23 febbraio 2026 | 14.23
Redazione Adnkronos
Nonostante il carattere universalistico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), l'accesso alle cure in Italia è oggi fortemente condizionato dalla capacità economica dei singoli. È quanto emerge dal rapporto "Quando i soldi non bastano - Il razionamento sanitario in Italia", realizzato da ACLI, CAF ACLI, NeXt Nuova Economia per Tutti e dall'Università di Roma Tor Vergata e con il supporto di Comipa, Federcasse BCC, Federazione Lombarda BCC e Federazione Toscana BCC e IREF. La ricerca, basata sull'analisi di oltre 8 milioni di dichiarazioni dei redditi (modello 730) tra il 2019 e il 2024, documenta l'esistenza di un razionamento sanitario implicito. Dividendo la popolazione in 5 scaglioni di reddito, dal più basso al più alto, la spesa media "di tasca propria" (out of pocket) ed escludendo i ticket sanitari, evidenzia che i contribuenti con i redditi più elevati spendono mediamente fra quattro e cinque volte in più rispetto ai contribuenti con i redditi più bassi. Un fenomeno dovuto ai limiti di accesso alla sanità pubblica (lunghi tempi di attesa e carenze nei servizi di cura non emergenziale) che spingono chi può permetterselo verso il privato, lasciando indietro le fasce più fragili.

